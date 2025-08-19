Real Madrid vann med 1–0 mot Osasuna

Kylian Mbappe matchvinnare för Real Madrid

Real Madrid nu sjunde, Osasuna på 14:e plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Real Madrid vann med 1–0 (0–0) hemma mot Osasuna i La Liga.

Real Madrid–Osasuna – mål för mål

Det här betyder att Real Madrid nu ligger på sjunde plats i tabellen, och Osasuna är på 14:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari.

Söndag 24 augusti spelar Real Madrid borta mot Real Oviedo 21.30 och Osasuna mot Valencia hemma 17.00 på El Sadar.

Real Madrid–Osasuna 1–0 (0–0)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (51) Kylian Mbappe.

Varningar, Real Madrid: Kylian Mbappe.

Utvisningar, Osasuna: Abel Bretones.

Nästa match:

Real Madrid: Real Oviedo, borta, 24 augusti

Osasuna: Valencia, hemma, 24 augusti