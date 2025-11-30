Kylian Mbappe räddade poäng när Real Madrid kryssade mot Girona

Girona och Real Madrid kryssade

Kylian Mbappe kvitterade i 67:e minuten

Girona nu 18:e, Real Madrid på andra plats

I halvtid ledde Girona matchen på hemmaplan i La Liga mot Real Madrid med 1–0 efter mål av Azzedine Ounahi. Men i andra halvlek jobbade sig Real Madrid in i matchen och kvitterade genom Kylian Mbappe i 67:e minuten. Matchen slutade 1–1.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Real Madrid.

Girona–Real Madrid – mål för mål

Girona gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Azzedine Ounahi.

I 67:e minuten nätade Kylian Mbappe på straff och kvitterade för Real Madrid. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Gironas sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Girona är kvar på 18:e plats och Real Madrid stannar på andra plats, i serien.

Den 12 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Girona är Elche. Lagen möts söndag 7 december 14.00 på Martínez Valero. Real Madrid tar sig an Atlethic Bilbao borta onsdag 3 december 19.00.

Girona–Real Madrid 1–1 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (45) Azzedine Ounahi, 1–1 (67) Kylian Mbappe.

Varningar, Girona: Paulo Gazzaniga, Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 1-3-1

Real Madrid: 2-3-0

Nästa match:

Girona: Elche, borta, 7 december

Real Madrid: Athletic Bilbao, borta, 3 december