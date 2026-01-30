Le Havre besegrades på bortaplan av Lens

Lens segrade – 1–0 mot Le Havre

Lens nionde seger på de senaste tio matcherna

Ruben Aguilar avgjorde för Lens

Le Havre räckte inte till mot Lens på bortaplan i Ligue 1 herr. Matchen på fredagen slutade 1–0 (1–0) till Lens.

Ruben Aguilar blev matchhjälte efter 45 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Lens höll nollan.

Rennes nästa för Lens

Lens har fyra segrar och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad.

Lens leder serien efter matchen medan Le Havre är på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann Lens med 2–1.

Nästa motstånd för Le Havre är Strasbourg. Lagen möts söndag 8 februari 17.15 på Stade Oceane.

Lens–Le Havre 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (45) Ruben Aguilar.

Varningar, Lens: Kyllian Antonio. Le Havre: Sofiane Boufal, Lucas Gourna-Douath.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 4-0-1

Le Havre: 1-2-2

Nästa match:

Le Havre: RC Strasbourg Alsace, hemma, 8 februari 17.15