Le Havre besegrades på bortaplan av Lens
- Lens segrade – 1–0 mot Le Havre
- Lens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Ruben Aguilar avgjorde för Lens
Le Havre räckte inte till mot Lens på bortaplan i Ligue 1 herr. Matchen på fredagen slutade 1–0 (1–0) till Lens.
Ruben Aguilar blev matchhjälte efter 45 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Lens höll nollan.
Rennes nästa för Lens
Lens har fyra segrar och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad.
Lens leder serien efter matchen medan Le Havre är på 15:e plats.
När lagen möttes senast vann Lens med 2–1.
Nästa motstånd för Le Havre är Strasbourg. Lagen möts söndag 8 februari 17.15 på Stade Oceane.
Lens–Le Havre 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis
Mål: 1–0 (45) Ruben Aguilar.
Varningar, Lens: Kyllian Antonio. Le Havre: Sofiane Boufal, Lucas Gourna-Douath.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lens: 4-0-1
Le Havre: 1-2-2
Nästa match:
Le Havre: RC Strasbourg Alsace, hemma, 8 februari 17.15
