Le Havre föll mot Lyon borta

Lyon-seger med 1–0 mot Le Havre

Pavel Sulc avgjorde för Lyon

Lyons starka defensiv briljerade

Le Havre förlorade borta i Ligue 1 herr mot Lyon, med 0–1 (0–0).

Pavel Sulc blev matchhjälte efter 52 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Lyons nionde nolla den här säsongen.

Monaco nästa för Lyon

Lyon har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har två oavgjorda och tre förluster och 1–6 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars på Stade Oceane.

Nästa motstånd för Le Havre är Angers. Lagen möts söndag 4 januari 17.15 på Stade Oceane.

Lyon–Le Havre 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (52) Pavel Sulc (Afonso Moreira).

Varningar, Lyon: Moussa Niakhate, Tyler Morton. Le Havre: Loic Nego, Rassoul Ndiaye, Ayumu Seko, Younes Namli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 2-1-2

Le Havre: 0-2-3

Nästa match:

Le Havre: Angers SCO, hemma, 4 januari 17.15