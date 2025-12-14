Le Havre föll mot Lyon borta
- Lyon-seger med 1–0 mot Le Havre
- Pavel Sulc avgjorde för Lyon
- Lyons starka defensiv briljerade
Le Havre förlorade borta i Ligue 1 herr mot Lyon, med 0–1 (0–0).
Pavel Sulc blev matchhjälte efter 52 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var Lyons nionde nolla den här säsongen.
Monaco nästa för Lyon
Lyon har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har två oavgjorda och tre förluster och 1–6 i målskillnad.
Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars på Stade Oceane.
Nästa motstånd för Le Havre är Angers. Lagen möts söndag 4 januari 17.15 på Stade Oceane.
Lyon–Le Havre 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (52) Pavel Sulc (Afonso Moreira).
Varningar, Lyon: Moussa Niakhate, Tyler Morton. Le Havre: Loic Nego, Rassoul Ndiaye, Ayumu Seko, Younes Namli.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lyon: 2-1-2
Le Havre: 0-2-3
Nästa match:
Le Havre: Angers SCO, hemma, 4 januari 17.15
