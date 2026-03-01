Ledning i halvtid – då tappade Crystal Palace och förlorade

Manchester United-seger med 2–1 mot Crystal Palace

Manchester Uniteds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Benjamin Sesko avgjorde för Manchester United

Bortalaget Crystal Palace hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i matchen i Premier League mot Manchester United. Men Manchester United vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Manchester United–Crystal Palace – mål för mål

Gästande Crystal Palace startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Maxence Lacroix till.

I den 56:e minuten blev Crystal Palaces Maxence Lacroix utvisad. Bruno Fernandes slog till på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Manchester United. Manchester United gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Benjamin Sesko slog till. Därmed hade Manchester United vänt matchen.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Tottenham. Lagen möts torsdag 5 mars 21.00 på Tottenham Hotspur Stadium.

Manchester United–Crystal Palace 2–1 (0–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 0–1 (4) Maxence Lacroix, 1–1 (57) Bruno Fernandes, 2–1 (65) Benjamin Sesko.

Varningar, Manchester United: Diogo Dalot, Ayden Heaven.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 4-1-0

Crystal Palace: 2-1-2

Nästa match:

Crystal Palace: Tottenham Hotspur FC, borta, 5 mars 21.00