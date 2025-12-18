Legia Warsawa segrade mot Lincoln på hemmaplan

Legia Warsawa-seger med 4–1 mot Lincoln

Bartosz Kapustka avgjorde för Legia Warsawa

Legia Warsawa nu 28:e, Lincoln på 26:e plats

Legia Warsawa vann torsdagens match hemma mot Lincoln i Conference League herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–1.

Legia Warsawa–Lincoln – mål för mål

Legia Warsawa tog ledningen i 21:a minuten genom Antonio-Mirko Colak efter pass från Bartosz Kapustka.

Bartosz Kapustka slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Kacper Urbanski och ökade ledningen för Legia Warsawa.

I 70:e minuten nätade Mileta Rajovic framspelad av Jakub Zewlakow och gjorde 3–0.

Vahan Bichakhchyan såg med sju minuter kvar att spela till att Legia Warsawa ökade ledningen.

Reduceringen till 4–1 kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Tjay De Barr slog till och gjorde mål för Lincoln framspelad av Juanje De Barr. Mer än så blev det dock inte för Lincoln.

Legia Warsawa har två segrar och tre förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lincoln har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–10 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Legia Warsawa slutar på 28:e plats i tabellen och Lincoln på 26:e plats.

Legia Warsawa–Lincoln 4–1 (1–0)

Conference League herr, Polish Army

Mål: 1–0 (21) Antonio-Mirko Colak (Bartosz Kapustka), 2–0 (62) Bartosz Kapustka (Kacper Urbanski), 3–0 (70) Mileta Rajovic (Jakub Zewlakow), 4–0 (83) Vahan Bichakhchyan, 4–1 (89) Tjay De Barr (Juanje De Barr).

Varningar, Legia Warsawa: Kacper Urbanski. Lincoln: Ayman El Ghobashy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Legia Warsawa: 2-0-3

Lincoln: 2-1-2