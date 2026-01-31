Leicester föll med 0–2 hemma mot Charlton

Charlton segrade – 2–0 mot Leicester

Sonny Carey avgjorde för Charlton

Andra förlusten i rad för Leicester

Leicester blev besegrade av Charlton på hemmaplan i Championship, där matchen på lördagen slutade 0–2 (0–2).

Det här var nionde gången den här säsongen som Charltons målvakter höll nollan.

Leicester–Charlton – mål för mål

I den 15:e minuten fick Leicester Memeh Caleb Okoli utvisad. Sonny Carey gjorde 1–0 till gästerna Charlton i 36:e minuten efter förarbete från Harry Clarke. Lyndon Dykes stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken efter förarbete av Luke Chambers. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Charlton med 2–0.

När lagen möttes senast vann Leicester med 1–0.

Nästa motstånd för Leicester är Birmingham. Lagen möts lördag 7 februari 16.01 på St Andrew’s Knighthead Park.

Leicester–Charlton 0–2 (0–2)

Championship, King Power Stadium

Mål: 0–1 (36) Sonny Carey (Harry Clarke), 0–2 (45) Lyndon Dykes (Luke Chambers).

Varningar, Charlton: Lyndon Dykes, Harry Clarke.

Utvisningar, Leicester: Memeh Caleb Okoli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-1-3

Charlton: 2-1-2

Nästa match:

Leicester: Birmingham City, borta, 7 februari 16.01