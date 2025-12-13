Leicester segrade mot Ipswich i Championship

Leicester vann med 3–1 mot Ipswich

Issahaku Fatawu matchvinnare för Leicester

Seger nummer 8 för Leicester

Leicester vann på hemmaplan mot Ipswich i Championship. Matchen på lördagen slutade 3–1 (2–0).

Leicester–Ipswich – mål för mål

Leicester gjorde första målet när Bobby De cordova-Reid gjorde målet framspelad av Luke Thomas redan i åttonde minuten. Målet var Bobby De cordova-Reids femte i Championship.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Issahaku Fatawu.

Direkt efter pausen ökade Jordan Ayew Leicesters ledning.

I 71:a minuten reducerade Jens-Lys Cajuste för Ipswich. Mer än så blev det dock inte för Ipswich.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Leicester med 10–10 och Ipswich med 7–6 i målskillnad.

Leicester ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Ipswich ligger på femte plats.

Den 7 mars möts lagen återigen, då på Portman Road Stadium.

Nästa motstånd för Leicester är Queens Park Rangers. Ipswich tar sig an Sheffield Wednesday hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 december 16.00.

Leicester–Ipswich 3–1 (2–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (8) Bobby De cordova-Reid (Luke Thomas), 2–0 (43) Issahaku Fatawu, 3–0 (52) Jordan Ayew, 3–1 (71) Jens-Lys Cajuste.

Varningar, Leicester: Luke Thomas. Ipswich: Jack Taylor, Jack Clarke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 2-1-2

Ipswich: 2-1-2

Nästa match:

Leicester: Queens Park Rangers FC, borta, 20 december 16.00

Ipswich: Sheffield Wednesday, hemma, 20 december 16.00