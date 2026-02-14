Lille kryssade hemma mot Brest

1–1 mellan Lille och Brest

Gaetan Perrin kvitterade i 71:a minuten

Angers nästa för Lille

Lille och Brest delade på poängen i mötet på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy i Ligue 1 herr. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Lilles sjätte match i rad utan seger.

Lille–Brest – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Remy Lascary gav Brest ledningen. I den 71:a minuten kvitterade Gaetan Perrin för Lille. 1–1-målet blev matchens sista.

Lille har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Nästa motstånd för Lille är Angers. Lagen möts söndag 22 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa. Brest tar sig an Marseille hemma fredag 20 februari 20.45.

Lille–Brest 1–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 0–1 (58) Remy Lascary, 1–1 (71) Gaetan Perrin.

Varningar, Brest: Ludovic Ajorque, Eric Roy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 0-2-3

Brest: 1-2-2

Nästa match:

Lille: Angers SCO, borta, 22 februari 17.15

Brest: Olympique Marseille, hemma, 20 februari 20.45