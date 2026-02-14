Lille kryssade hemma mot Brest
- 1–1 mellan Lille och Brest
- Gaetan Perrin kvitterade i 71:a minuten
- Angers nästa för Lille
Lille och Brest delade på poängen i mötet på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy i Ligue 1 herr. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var Lilles sjätte match i rad utan seger.
Lille–Brest – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Remy Lascary gav Brest ledningen. I den 71:a minuten kvitterade Gaetan Perrin för Lille. 1–1-målet blev matchens sista.
Lille har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.
Nästa motstånd för Lille är Angers. Lagen möts söndag 22 februari 17.15 på Stade Raymond Kopa. Brest tar sig an Marseille hemma fredag 20 februari 20.45.
Lille–Brest 1–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
Mål: 0–1 (58) Remy Lascary, 1–1 (71) Gaetan Perrin.
Varningar, Brest: Ludovic Ajorque, Eric Roy.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 0-2-3
Brest: 1-2-2
Nästa match:
Lille: Angers SCO, borta, 22 februari 17.15
Brest: Olympique Marseille, hemma, 20 februari 20.45
