Lilles fina svit håller i sig efter 4–3 mot Auxerre

Lille vann med 4–3 mot Auxerre

Lilles femte seger på de senaste sex matcherna

Benjamin Andre matchvinnare för Lille

3–4 (0–1) blev resultatet när Auxerre och Lille möttes på Stade de l’Abbe-Deschamps på söndagen. I och med detta har Lille fyra raka segrar i Ligue 1 herr.

Benjamin Andre blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål efter 86 minuter.

Auxerre–Lille – mål för mål

Gästande Lille tog en tidig ledning när Hakon Arnar Haraldsson gjorde målet redan i nionde minuten. Målet var Hakon Arnar Haraldssons femte i Ligue 1 herr.

I den 38:e minuten blev Lilles Nathan Ngoy utvisad.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Lassine Sinayoko träff på pass av Kevin Danois och kvitterade för Auxerre.

Laget tog ledningen i 66:e minuten.

Nabil Bentaleb kvitterade för Lille med knappa kvarten kvar.

Soriba Diaoune gav Lille ledningen i 80:e minuten.

Bara tre minuter senare var det Lassine Sinayoko som på straff såg till att Auxerre kvitterade till 3–3.

Lille tog ledningen tre minuter senare genom Benjamin Andre.

Lille åkte på en utvisning i den 88:e minuten när Romain Perraud fick lämna planen.

I den 88:e minuten fick även Auxerres Oussama El Azzouzi rött kort.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 maj på Stade Pierre Mauroy.

Söndag 4 januari 17.15 spelar Auxerre borta mot Brest. Lille möter Rennes hemma på Stade Pierre Mauroy lördag 3 januari 21.05.

Auxerre–Lille 3–4 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (9) Hakon Arnar Haraldsson, 1–1 (57) Lassine Sinayoko (Kevin Danois), 2–1 (66) Självmål, 2–2 (77) Nabil Bentaleb, 2–3 (80) Soriba Diaoune, 3–3 (83) Lassine Sinayoko, 3–4 (86) Benjamin Andre.

Varningar, Auxerre: Lasso Coulibaly, Clement Akpa, Kevin Danois, Josue Casimir.

Utvisningar, Auxerre: Oussama El Azzouzi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-2-2

Lille: 4-0-1

Nästa match:

Auxerre: Brest, borta, 4 januari 17.15

Lille: Stade Rennais FC, hemma, 3 januari 21.05