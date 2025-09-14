Luka Modric avgjorde när Milan sänkte Bologna

Milan-seger med 1–0 mot Bologna

Luka Modric avgjorde för Milan

Andra raka segern för Milan

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Milan vann med 1–0 (0–0) hemma mot Bologna i Serie A.

Milan–Bologna – mål för mål

Förlusten var Bolognas andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Bologna är på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

Lördag 20 september spelar Milan borta mot Udinese 20.45 och Bologna mot Genoa hemma 15.00.

Milan–Bologna 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (61) Luka Modric.

Varningar, Milan: Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Pervis Estupinan. Bologna: Lukasz Skorupski, Juan Miranda.

Nästa match:

Milan: Udinese, borta, 20 september

Bologna: Genoa, hemma, 20 september