Luka Modric avgjorde när Milan sänkte Bologna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Milan vann med 1–0 (0–0) hemma mot Bologna i Serie A.
Milan–Bologna – mål för mål
Förlusten var Bolognas andra uddamålsförlust.
För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Bologna är på 13:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.
Lördag 20 september spelar Milan borta mot Udinese 20.45 och Bologna mot Genoa hemma 15.00.
Milan–Bologna 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (61) Luka Modric.
Varningar, Milan: Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Pervis Estupinan. Bologna: Lukasz Skorupski, Juan Miranda.
Nästa match:
Milan: Udinese, borta, 20 september
Bologna: Genoa, hemma, 20 september
Den här artikeln handlar om: