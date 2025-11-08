Lunds BK sänkte IFK Skövde – Kevin Liimatainen matchhjälte

Lunds BK vann med 1–0 mot IFK Skövde

Kevin Liimatainen matchvinnare för Lunds BK

Fjärde raka förlusten för IFK Skövde

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Lunds BK vann med 1–0 (0–0) hemma mot IFK Skövde i Ettan södra herr.

Det här var Lunds BK:s nionde nolla den här säsongen.

Lunds BK–IFK Skövde – mål för mål

Lunds BK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Skövde har en vinst och fyra förluster och 4–13 i målskillnad. Det här var Lunds BK:s nionde uddamålsseger den här säsongen.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Skövde FK med 3–2.

Lunds BK–IFK Skövde 1–0 (0–0)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 1–0 (84) Kevin Liimatainen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 1-1-3

IFK Skövde: 1-0-4