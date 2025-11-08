Lunds BK sänkte IFK Skövde – Kevin Liimatainen matchhjälte
- Lunds BK vann med 1–0 mot IFK Skövde
- Kevin Liimatainen matchvinnare för Lunds BK
- Fjärde raka förlusten för IFK Skövde
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Lunds BK vann med 1–0 (0–0) hemma mot IFK Skövde i Ettan södra herr.
Det här var Lunds BK:s nionde nolla den här säsongen.
Lunds BK–IFK Skövde – mål för mål
Lunds BK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Skövde har en vinst och fyra förluster och 4–13 i målskillnad. Det här var Lunds BK:s nionde uddamålsseger den här säsongen.
Lagens första möte för säsongen vann IFK Skövde FK med 3–2.
Lunds BK–IFK Skövde 1–0 (0–0)
Ettan södra herr, Klostergårdens IP
Mål: 1–0 (84) Kevin Liimatainen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lunds BK: 1-1-3
IFK Skövde: 1-0-4
