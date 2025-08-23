Lyon segrade – 3–0 mot Metz

Malick Fofana matchvinnare för Lyon

Andra raka segern för Lyon

Redan i första halvlek tog Lyon greppet om hemmamatchen mot Metz på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 3–0.

Det var andra raka segern för Lyon, efter 1–0 mot Lens i premiären.

Lyon–Metz – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Lyon tog ledningen i 25:e minuten, genom Malick Fofana.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimmes spel, genom Corentin Tolisso framspelad av Ainsley Maitland-Niles. Till slut kom också 3–0 genom Adam Karabec i 83:e minuten.

Den 25 januari möts lagen återigen, då på Stade Saint Symphorien.

Lyon tar sig an Marseille i nästa match hemma söndag 31 augusti 20.45. Metz möter samma dag 17.15 Paris FC borta.

Lyon–Metz 3–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (25) Malick Fofana, 2–0 (30) Corentin Tolisso (Ainsley Maitland-Niles), 3–0 (83) Adam Karabec.

Varningar, Metz: Boubacar Traore, Koffi Kouao.

Nästa match:

Lyon: Olympique Marseille, hemma, 31 augusti

Metz: Paris FC, borta, 31 augusti