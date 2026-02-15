Lyon vann på nytt – 2–0 mot Niza

Seger för Lyon med 2–0 mot Niza

Lyons åttonde seger på de senaste nio matcherna

Corentin Tolisso avgjorde för Lyon

Lyon visar fin form i Ligue 1 herr. På söndagen mötte laget Niza på hemmaplan på Groupama Stadium och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju matcher i rad. Segerresultatet mot Niza blev 2–0 (1–0).

Lyon höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Resultatet betyder också att Lyon har hållit nollan i tre matcher i rad.

Strasbourg nästa för Lyon

Lyon gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Corentin Tolisso.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Noah Nartey träff och ökade ledningen för Lyon. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Resultatet innebär att Lyon ligger kvar på tredje plats och Niza på 14:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Nice med 3–2.

Söndag 22 februari möter Lyon Strasbourg borta 20.45 och Niza möter Lorient hemma 17.15.

Lyon–Niza 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (45) Corentin Tolisso, 2–0 (64) Noah Nartey.

Varningar, Lyon: Ainsley Maitland-Niles, Abner, Tanner Tessmann. Niza: Morgan Sanson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 5-0-0

Niza: 1-2-2

Nästa match:

Lyon: RC Strasbourg Alsace, borta, 22 februari 20.45

Niza: Lorient, hemma, 22 februari 17.15