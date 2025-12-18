Prenumerera

Logga in

Jagiellonia klart för kval efter oavgjort mot AZ

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Efter oavgjort, 0–0, på bortaplan mot AZ står det klart att Jagiellonia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.

AZ–Jagiellonia – mål för mål

I den 64:e minuten blev Jagiellonias Afimico Pululu utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 26 minuterna.

AZ har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jagiellonia har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att AZ slutar på 15:e plats och Jagiellonia på 17:e plats.

AZ–Jagiellonia 0–0

Conference League herr, AFAS Stadion

Varningar, AZ: Wouter Goes, Troy Parrott, Mateo Chavez, Isak Steiner Jensen.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AZ: 3-1-1

Jagiellonia: 1-3-1

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt