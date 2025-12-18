Jagiellonia klart för kval efter oavgjort mot AZ

Efter oavgjort, 0–0, på bortaplan mot AZ står det klart att Jagiellonia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.

AZ–Jagiellonia – mål för mål

I den 64:e minuten blev Jagiellonias Afimico Pululu utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 26 minuterna.

AZ har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jagiellonia har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att AZ slutar på 15:e plats och Jagiellonia på 17:e plats.

AZ–Jagiellonia 0–0

Conference League herr, AFAS Stadion

Varningar, AZ: Wouter Goes, Troy Parrott, Mateo Chavez, Isak Steiner Jensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AZ: 3-1-1

Jagiellonia: 1-3-1