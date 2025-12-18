Jagiellonia klart för kval efter oavgjort mot AZ
Efter oavgjort, 0–0, på bortaplan mot AZ står det klart att Jagiellonia efter en bra säsong i Conference League herr är klart för kval.
I den 64:e minuten blev Jagiellonias Afimico Pululu utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 26 minuterna.
AZ har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jagiellonia har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att AZ slutar på 15:e plats och Jagiellonia på 17:e plats.
Conference League herr, AFAS Stadion
Varningar, AZ: Wouter Goes, Troy Parrott, Mateo Chavez, Isak Steiner Jensen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
AZ: 3-1-1
Jagiellonia: 1-3-1
