Det blev mållöst, 0-0, när Häcken gästade Degerfors på Stora Valla i Allsvenskan på söndagen.

Det var tionde matchen i rad utan seger för Degerfors.

Degerfors–Häcken – mål för mål

Degerfors har två oavgjorda och tre förluster och 0–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad. Det här var Degerfors tredje oavgjorda match den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Degerfors IF med 4–3.

I nästa omgång har Degerfors Värnamo borta på Finnvedsvallen, måndag 18 augusti 19.00. Häcken spelar hemma mot Öster söndag 17 augusti 16.30.

Degerfors–Häcken 0–0