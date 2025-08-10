Prenumerera

Mållös match när Degerfors mötte Häcken

    Det blev mållöst, 0-0, när Häcken gästade Degerfors på Stora Valla i Allsvenskan på söndagen.

    Det var tionde matchen i rad utan seger för Degerfors.

    Degerfors–Häcken – mål för mål

    Degerfors har två oavgjorda och tre förluster och 0–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad. Det här var Degerfors tredje oavgjorda match den här säsongen.

    Säsongens första möte lagen emellan vann Degerfors IF med 4–3.

    I nästa omgång har Degerfors Värnamo borta på Finnvedsvallen, måndag 18 augusti 19.00. Häcken spelar hemma mot Öster söndag 17 augusti 16.30.

    Degerfors–Häcken 0–0

