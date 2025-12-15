Mållös match när Rayo Vallecano mötte Real Betis

Kryss mellan Rayo Vallecano och Real Betis

Rayo Vallecano nu tolfte, Real Betis på sjätte plats

Elche blir nästa motstånd för Rayo Vallecano

Det blev mållöst, 0-0, när Real Betis gästade Rayo Vallecano i La Liga på måndagen.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano–Real Betis – mål för mål

Rayo Vallecano har fyra oavgjorda och en förlust och 1–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad.

Det här betyder att Rayo Vallecano ligger på tolfte plats i tabellen och Real Betis är på sjätte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.

Söndag 21 december möter Rayo Vallecano Elche borta 18.30 och Real Betis möter Getafe hemma 21.00.

Rayo Vallecano–Real Betis 0–0

La Liga

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 0-4-1

Real Betis: 1-3-1

Nästa match:

Rayo Vallecano: Elche, borta, 21 december 18.30

Real Betis: Getafe, hemma, 21 december 21.00