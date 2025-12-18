Shaktar Donetsk redo för slutspel efter oavgjort mot Rijeka

Trots att det blev oavgjort på hemmaplan mot Rijeka i Conference League herr, 0–0, i kväll är Shaktar Donetsk nu klart för slutspel.

Shaktar Donetsk–Rijeka – mål för mål

Shaktar Donetsk har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rijeka har två vinster och tre oavgjorda och 5–1 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Shaktar Donetsk slutar på sjätte plats och Rijeka på nionde plats. Shaktar Donetsk är klart för slutspel.

Shaktar Donetsk–Rijeka 0–0

Conference League herr, Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Varningar, Shaktar Donetsk: Valeriy Bondar. Rijeka: Stjepan Radeljic, Ante Orec.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Shaktar Donetsk: 3-1-1

Rijeka: 2-3-0