Mållöst för Mainz och St Pauli på MEWA Arena

Oavgjort i mötet mellan Mainz och St Pauli

Mainz nu 18:e, St Pauli på 16:e plats

Union Berlin blir nästa motstånd för Mainz

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Mainz tog emot St Pauli i Bundesliga på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Mainz–St Pauli – mål för mål

Mainz har tre oavgjorda och två förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.

Resultatet innebär att Mainz ligger kvar på 18:e och sista plats och St Pauli på 16:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Millerntor Stadion.

Mainz möter Union Berlin i nästa match borta lördag 10 januari 15.30. St Pauli möter samma dag Red Bull Leipzig hemma.

Mainz–St Pauli 0–0

Bundesliga, MEWA Arena

Varningar, Mainz: Kaishu Sano. St Pauli: Mathias Pereira Lage.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 0-3-2

St Pauli: 1-2-2

Nästa match:

Mainz: Union Berlin, borta, 10 januari 15.30

St Pauli: RB Leipzig, hemma, 10 januari 15.30