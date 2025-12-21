Mållöst för Mainz och St Pauli på MEWA Arena
- Oavgjort i mötet mellan Mainz och St Pauli
- Mainz nu 18:e, St Pauli på 16:e plats
- Union Berlin blir nästa motstånd för Mainz
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Mainz tog emot St Pauli i Bundesliga på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Mainz–St Pauli – mål för mål
Mainz har tre oavgjorda och två förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.
Resultatet innebär att Mainz ligger kvar på 18:e och sista plats och St Pauli på 16:e plats i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Millerntor Stadion.
Mainz möter Union Berlin i nästa match borta lördag 10 januari 15.30. St Pauli möter samma dag Red Bull Leipzig hemma.
Mainz–St Pauli 0–0
Bundesliga, MEWA Arena
Varningar, Mainz: Kaishu Sano. St Pauli: Mathias Pereira Lage.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mainz: 0-3-2
St Pauli: 1-2-2
Nästa match:
Mainz: Union Berlin, borta, 10 januari 15.30
St Pauli: RB Leipzig, hemma, 10 januari 15.30
