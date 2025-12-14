Mållöst för Strasbourg och Lorient på Stade de la Meinau

Oavgjort mellan Strasbourg och Lorient

Strasbourg nu sjunde, Lorient på tolfte plats

Niza nästa motståndare för Strasbourg

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Strasbourg tog emot Lorient i Ligue 1 herr på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Det var Strasbourgs fjärde match i rad utan seger.

Strasbourg–Lorient – mål för mål

Strasbourg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har två vinster och tre oavgjorda och 6–3 i målskillnad.

Det här betyder att Strasbourg nu ligger på sjunde plats i tabellen och Lorient är på tolfte plats. Så sent som den 22 november låg Lorient på 17:e plats i tabellen.

Den 26 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.

Nästa motstånd för Strasbourg är Niza. Lagen möts lördag 3 januari 19.00 på Allianz Rivera.

Strasbourg–Lorient 0–0

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Varningar, Strasbourg: Andrew Omobamidele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 1-1-3

Lorient: 2-3-0

Nästa match:

Strasbourg: Nice, borta, 3 januari 19.00