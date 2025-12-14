Mållöst för Strasbourg och Lorient på Stade de la Meinau
- Oavgjort mellan Strasbourg och Lorient
- Strasbourg nu sjunde, Lorient på tolfte plats
- Niza nästa motståndare för Strasbourg
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Strasbourg tog emot Lorient i Ligue 1 herr på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Det var Strasbourgs fjärde match i rad utan seger.
Strasbourg–Lorient – mål för mål
Strasbourg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har två vinster och tre oavgjorda och 6–3 i målskillnad.
Det här betyder att Strasbourg nu ligger på sjunde plats i tabellen och Lorient är på tolfte plats. Så sent som den 22 november låg Lorient på 17:e plats i tabellen.
Den 26 april spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.
Nästa motstånd för Strasbourg är Niza. Lagen möts lördag 3 januari 19.00 på Allianz Rivera.
Strasbourg–Lorient 0–0
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Varningar, Strasbourg: Andrew Omobamidele.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Strasbourg: 1-1-3
Lorient: 2-3-0
Nästa match:
Strasbourg: Nice, borta, 3 januari 19.00
