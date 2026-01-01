Mållöst mellan Southampton och Millwall på St. Mary’s Stadium

Varken hemmalaget Southampton eller bortalaget Millwall lyckades spräcka nollan i torsdagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.

Southampton–Millwall – mål för mål

Southampton har tre oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Millwall har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Millwall med 3–2.

På söndag 4 januari 16.00 spelar Southampton borta mot Middlesbrough och Millwall hemma mot Swansea City.

Southampton–Millwall 0–0

Championship, St. Mary’s Stadium

Varningar, Southampton: Nathan Wood. Millwall: Billy Mitchell, Macaulay Langstaff, Zak Sturge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 0-3-2

Millwall: 1-2-2

Nästa match:

Southampton: Middlesbrough FC, borta, 4 januari 16.00

Millwall: Swansea City FC, hemma, 4 januari 16.00