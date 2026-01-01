Mållöst mellan Southampton och Millwall på St. Mary’s Stadium
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Varken hemmalaget Southampton eller bortalaget Millwall lyckades spräcka nollan i torsdagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.
Southampton–Millwall – mål för mål
Southampton har tre oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Millwall har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Millwall med 3–2.
På söndag 4 januari 16.00 spelar Southampton borta mot Middlesbrough och Millwall hemma mot Swansea City.
Southampton–Millwall 0–0
Championship, St. Mary’s Stadium
Varningar, Southampton: Nathan Wood. Millwall: Billy Mitchell, Macaulay Langstaff, Zak Sturge.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Southampton: 0-3-2
Millwall: 1-2-2
Nästa match:
Southampton: Middlesbrough FC, borta, 4 januari 16.00
Millwall: Swansea City FC, hemma, 4 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: