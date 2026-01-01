Prenumerera

Logga in

Mållöst mellan Southampton och Millwall på St. Mary’s Stadium

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Varken hemmalaget Southampton eller bortalaget Millwall lyckades spräcka nollan i torsdagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.

Southampton–Millwall – mål för mål

Southampton har tre oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Millwall har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Millwall med 3–2.

På söndag 4 januari 16.00 spelar Southampton borta mot Middlesbrough och Millwall hemma mot Swansea City.

Southampton–Millwall 0–0

Championship, St. Mary’s Stadium

Varningar, Southampton: Nathan Wood. Millwall: Billy Mitchell, Macaulay Langstaff, Zak Sturge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 0-3-2

Millwall: 1-2-2

Nästa match:

Southampton: Middlesbrough FC, borta, 4 januari 16.00

Millwall: Swansea City FC, hemma, 4 januari 16.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt