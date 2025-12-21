Mållöst när Santa Clara tog emot Arouca
- Santa Clara och Arouca kryssade
- Santa Clara nu 13:e, Arouca på 16:e plats
- Porto blir nästa motstånd för Santa Clara
Söndagens möte på Estadio do Sao Miguel blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Santa Clara eller gästande Arouca lyckades få till det i avsluten och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.
Santa Clara–Arouca – mål för mål
Santa Clara har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Arouca nu ligger på 16:e plats i tabellen. Santa Clara är på 13:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Municipal de Arouca.
I nästa match möter Santa Clara Porto hemma på söndag 4 januari 19.00. Arouca möter Gil Vicente söndag 28 december 17.30 hemma.
Santa Clara–Arouca 0–0
Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Santa Clara: 1-2-2
Arouca: 1-1-3
Nästa match:
Santa Clara: FC Porto, hemma, 4 januari 19.00
Arouca: Gil Vicente FC, hemma, 28 december 17.30
