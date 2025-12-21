Mållöst när Santa Clara tog emot Arouca

Santa Clara och Arouca kryssade

Santa Clara nu 13:e, Arouca på 16:e plats

Porto blir nästa motstånd för Santa Clara

Söndagens möte på Estadio do Sao Miguel blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Santa Clara eller gästande Arouca lyckades få till det i avsluten och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Santa Clara–Arouca – mål för mål

Santa Clara har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Arouca nu ligger på 16:e plats i tabellen. Santa Clara är på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Municipal de Arouca.

I nästa match möter Santa Clara Porto hemma på söndag 4 januari 19.00. Arouca möter Gil Vicente söndag 28 december 17.30 hemma.

Santa Clara–Arouca 0–0

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 1-2-2

Arouca: 1-1-3

Nästa match:

Santa Clara: FC Porto, hemma, 4 januari 19.00

Arouca: Gil Vicente FC, hemma, 28 december 17.30