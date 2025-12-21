Prenumerera

Mållöst när Santa Clara tog emot Arouca

  • Santa Clara och Arouca kryssade

  • Santa Clara nu 13:e, Arouca på 16:e plats

  • Porto blir nästa motstånd för Santa Clara

Söndagens möte på Estadio do Sao Miguel blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Santa Clara eller gästande Arouca lyckades få till det i avsluten och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Santa Clara–Arouca – mål för mål

Santa Clara har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Arouca nu ligger på 16:e plats i tabellen. Santa Clara är på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Municipal de Arouca.

I nästa match möter Santa Clara Porto hemma på söndag 4 januari 19.00. Arouca möter Gil Vicente söndag 28 december 17.30 hemma.

Santa Clara–Arouca 0–0

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 1-2-2

Arouca: 1-1-3

Nästa match:

Santa Clara: FC Porto, hemma, 4 januari 19.00

Arouca: Gil Vicente FC, hemma, 28 december 17.30

