Malmö FF föll med 1–2 mot Porto

Porto-seger med 2–1 mot Malmö FF

Portos avgörande i 90:e minuten.

Samu Aghehowa tvåmålsskytt för Porto

Malmö FF räckte inte till mot Porto borta i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (2–0) till Porto.

Viktoria Plzen nästa för Porto

Porto tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Samu Aghehowa efter förarbete från Rodrigo Mora.

Porto gjorde 2–0 i 36:e minuten när Samu Aghehowa på nytt fick träff.

Malmö FF reducerade till 2–1 i 90:e minuten.

Porto stannar därmed på åttonde plats och Malmö FF på 34:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Malmö FF är Röda Stjärnan. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45 på Stadion.

Porto–Malmö FF 2–1 (2–0)

Europa League, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (30) Samu Aghehowa (Rodrigo Mora), 2–0 (36) Samu Aghehowa, 2–1 (90) Självmål.

Varningar, Malmö FF: Jens Stryger Larsen, Busanello.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-1-1

Malmö FF: 0-1-4

Nästa match:

Malmö FF: Röda Stjärnan, hemma, 22 januari 18.45