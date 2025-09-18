Manchester City avgjorde i andra halvlek mot Napoli

Manchester City segrade – 2–0 mot Napoli

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Manchester City nu nionde, Napoli på 32:a plats

Manchester City vann hemmamatchen i Champions League mot Napoli på torsdagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att Manchester City avgjort matchen i andra halvlek.

Gästande Napoli spelade inte i Champions League förra säsongen, och lagen möttes inte i seriespel.

Manchester City–Napoli – mål för mål

I den 21:a minuten fick Napolis Giovanni Di Lorenzo rött kort. Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Erling Haaland gav Manchester City ledningen.

I 65:e minuten slog Jeremy Doku till, och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Napoli är på 32:a plats.

På onsdag 1 oktober 21.00 spelar Manchester City borta mot Monaco, och Napoli hemma mot Sporting Lissabon.

Manchester City–Napoli 2–0 (0–0)

Champions League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (56) Erling Haaland, 2–0 (65) Jeremy Doku.

Varningar,

Utvisningar, .

Nästa match:

Manchester City: AS Monaco, borta, 1 oktober

Napoli: Sporting Lissabon, hemma, 1 oktober