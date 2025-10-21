Manchester City vann efter stark start mot Villarreal

Seger för Manchester City med 2–0 mot Villarreal

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Villarreal nu 30:e, Manchester City på femte plats

Manchester City tog greppet om matchen före paus och Villarreal lyckades inte resa sig. Matchen på tisdagen i Champions League slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.

Villarreal–Manchester City – mål för mål

Erling Haaland öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav gästerna Manchester City ledningen.

Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Bernardo Silva på pass av Bernardo Savinho. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–0.

Det här betyder att Villarreal nu ligger på 30:e plats i tabellen och Manchester City är på femte plats.

Onsdag 5 november spelar Villarreal borta mot Pafos 18.45 och Manchester City mot Borussia Dortmund hemma 21.00 på Etihad Stadium.

Villarreal–Manchester City 0–2 (0–2)

Champions League, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (17) Erling Haaland, 0–2 (40) Bernardo Silva (Bernardo Savinho).

Varningar, Villarreal: Alfonso Pedraza, Pape Gueye, Santiago Mourino, Alberto Moleiro. Manchester City: Bernardo Silva, Ruben Dias.

Nästa match:

Villarreal: Pafos FC, borta, 5 november

Manchester City: Borussia Dortmund, hemma, 5 november