Manchester City vann efter stark start mot Villarreal
- Seger för Manchester City med 2–0 mot Villarreal
- Erling Haaland avgjorde för Manchester City
- Villarreal nu 30:e, Manchester City på femte plats
Manchester City tog greppet om matchen före paus och Villarreal lyckades inte resa sig. Matchen på tisdagen i Champions League slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.
Villarreal–Manchester City – mål för mål
Erling Haaland öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav gästerna Manchester City ledningen.
Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Bernardo Silva på pass av Bernardo Savinho. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–0.
Det här betyder att Villarreal nu ligger på 30:e plats i tabellen och Manchester City är på femte plats.
Onsdag 5 november spelar Villarreal borta mot Pafos 18.45 och Manchester City mot Borussia Dortmund hemma 21.00 på Etihad Stadium.
Villarreal–Manchester City 0–2 (0–2)
Champions League, Estadio de la Ceramica
Mål: 0–1 (17) Erling Haaland, 0–2 (40) Bernardo Silva (Bernardo Savinho).
Varningar, Villarreal: Alfonso Pedraza, Pape Gueye, Santiago Mourino, Alberto Moleiro. Manchester City: Bernardo Silva, Ruben Dias.
Nästa match:
Villarreal: Pafos FC, borta, 5 november
Manchester City: Borussia Dortmund, hemma, 5 november
