Maracas gjorde avgörande målet för Moreirense mot Tondela

Moreirense vann med 1–0 mot Tondela

Maracas avgjorde för Moreirense

Andra raka segern för Moreirense

Moreirense vann med 1–0 på hemmaplan mot Tondela i Primeira Liga herr. Matchens enda mål stod Maracas för i andra halvleken.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Moreirense höll nollan.

Moreirense har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Alverca nästa för Moreirense

Moreirense har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tondela har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad.

För Moreirense gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Tondela är på 17:e plats.

Lagen möts igen 10 maj på Estadio Joao Cardoso.

Nästa motstånd för Moreirense är Alverca. Lagen möts lördag 17 januari 19.00 på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca.

Moreirense–Tondela 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (62) Maracas (Alan).

Varningar, Moreirense: Afonso Assis. Tondela: Joe Hodge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 2-2-1

Tondela: 1-0-4

Nästa match:

Moreirense: Alverca, borta, 17 januari 19.00