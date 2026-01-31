Marseille tappade ledning till oavgjort mot Paris FC

Oavgjort i mötet mellan Paris FC och Marseille

Ilan Kebbal kvitterade på stopptid

Auxerre blir nästa motstånd för Paris FC

Marseille hade ledningen i halvtid mot Paris FC i lagens möte i Ligue 1 herr. Men efter paus hämtade Paris FC ikapp underläget och säkrade en poäng, 2–2 (0–1).

Paris FC–Marseille – mål för mål

Marseille tog en tidig ledning när Mason Greenwood slog till på straff redan i 18:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Pierre-Emerick Aubameyang Marseilles ledning på pass av Mason Greenwood. Med åtta minuter kvar att spela reducerade Paris FC genom Jonathan Ikone. Kvitteringen kom på tilläggstid när Ilan Kebbal slog till och gjorde mål på straff för Paris FC. 2–2-målet blev matchens sista.

Paris FC har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Marseille har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Marseille med 5–2.

Nästa motstånd för Marseille är PSG. Lagen möts söndag 8 februari 20.45 på Parc des Princes.

Paris FC–Marseille 2–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 0–1 (18) Mason Greenwood, 0–2 (53) Pierre-Emerick Aubameyang (Mason Greenwood), 1–2 (82) Jonathan Ikone, 2–2 (90) Ilan Kebbal.

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez. Marseille: Bilal Nadir, Geronimo Rulli, Facundo Medina, Hamed Traore.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-2-2

Marseille: 3-1-1

Nästa match:

Marseille: Paris Saint-Germain, borta, 8 februari 20.45