Martial Godo matchhjälte för Strasbourg borta mot Aberdeen

Seger för Strasbourg med 1–0 mot Aberdeen

Strasbourgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Martial Godo avgjorde för Strasbourg

Martial Godo gjorde matchens enda mål i första halvleken när Strasbourg vann i Conference League herr med 1–0 (1–0) mot Aberdeen på bortaplan.

Segern var Strasbourgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Breidablik nästa för Strasbourg

Aberdeen har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem spelade matcher. Strasbourg har 13 poäng.

Motståndare i sista omgången för Strasbourg är Breidablik. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Stade de la Meinau.

Aberdeen–Strasbourg 0–1 (0–1)

Conference League herr, Pittodrie Stadium

Mål: 0–1 (35) Martial Godo.

Varningar, Aberdeen: Mats Knoester, Dylan Lobban. Strasbourg: Rabby Nzingoula, Guela Doue, Valentin Barco, Kendry Paez, Rafael Luis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aberdeen: 0-2-3

Strasbourg: 4-1-0

Nästa match:

Strasbourg: Breidablik UBK, hemma, 18 december 21.00