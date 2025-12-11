Matheus Aias och Nardin Mulahusejnovic fixade Noahs seger – trots underläge i halvtid

Seger för Noah med 2–1 mot Legia Warsawa

Nardin Mulahusejnovic avgjorde för Noah

Tredje förlusten i följd för Legia Warsawa

Legia Warsawa ledde med 1–0 på bortaplan i Conference League herr efter halva matchen mot Noah. Men Noah gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Matchhjälte blev Nardin Mulahusejnovic, som gjorde det avgörande målet med bara 5 minuter kvar av matchen.

Noah–Legia Warsawa – mål för mål

Legia Warsawa startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Mileta Rajovic till.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Matheus Aias framspelad av Nardin Mulahusejnovic och kvitterade för Noah.

Och med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Nardin Mulahusejnovic. Mulahusejnovic fullbordade därmed lagets vändning. Målet var Nardin Mulahusejnovics femte i Conference League herr.

Noah ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Legia Warsawa ligger på 30:e plats.

Torsdag 18 december 21.00 möter Noah Dynamo Kiev borta på Arena Lublin medan Legia Warsawa spelar hemma mot Lincoln.

Noah–Legia Warsawa 2–1 (0–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (3) Mileta Rajovic, 1–1 (57) Matheus Aias (Nardin Mulahusejnovic), 2–1 (84) Nardin Mulahusejnovic.

Varningar, Noah: Matheus Aias. Legia Warsawa: Damian Szymanski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Noah: 2-2-1

Legia Warsawa: 1-0-4

Nästa match:

Noah: FC Dynamo Kiev, borta, 18 december 21.00

Legia Warsawa: Lincoln Red Imps FC, hemma, 18 december 21.00