Mathias Joergensen het när Blackburn besegrade Queens Park Rangers

Blackburn-seger med 3–1 mot Queens Park Rangers

Blackburns Mathias Joergensen tvåmålsskytt

Koki Saito ende målskytt för Queens Park Rangers

Bortalaget Blackburn tog hem de tre poängen efter seger mot Queens Park Rangers i Championship. 1–3 (1–2) slutade lördagens match.

Mathias Joergensen gjorde två mål för Blackburn

Mathias Joergensen gjorde 1–0 till gästande Blackburn i 21:a minuten assisterad av Ryoya Morishita. Queens Park Rangers kvitterade till 1–1 i 35:e minuten när Koki Saito hittade rätt på passning från Isaac Hayden. Blackburn tog ledningen i slutet av första halvleken återigen genom Mathias Joergensen.

Direkt efter pausen ökade Ryoya Morishita Blackburns ledning med assist av Sondre Tronstad. Det blev också matchens sista mål.

När lagen möttes senast vann QPR med 1–0.

Queens Park Rangers tar sig an Hull i nästa match borta lördag 21 februari 13.30. Blackburn möter Preston North End hemma fredag 20 februari 21.00.

Queens Park Rangers–Blackburn 1–3 (1–2)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (21) Mathias Joergensen (Ryoya Morishita), 1–1 (35) Koki Saito (Isaac Hayden), 1–2 (40) Mathias Joergensen, 1–3 (50) Ryoya Morishita (Sondre Tronstad).

Varningar, Queens Park Rangers: Isaac Hayden, Harvey Vale. Blackburn: Sean Mcloughlin, Ryoya Morishita, Eiran Cashin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-2-2

Blackburn: 2-1-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Hull City AFC, borta, 21 februari 13.30

Blackburn: Preston North End FC, hemma, 20 februari 21.00