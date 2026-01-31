Matthis Abline nätade i Nantes förlust
- Lorient-seger med 2–1 mot Nantes
- Arsene Kouassi matchvinnare för Lorient
- Tredje raka segern för Lorient
Nantes räckte inte till mot Lorient borta i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 2–1 (1–0) till Lorient.
Lorient–Nantes – mål för mål
Bamba Dieng gav Lorient ledningen i 32:a minuten med assist av Theo Le Bris.
Det dröjde till den 74:e minuten innan Matthis Abline kvitterade för Nantes framspelad av Mohamed Kaba. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Arsene Kouassi slog till och gjorde 2–1 för Lorient. 2–1-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Nantes är Lyon. Lagen möts lördag 7 februari 21.05 på Stade de la Beaujoire.
Lorient–Nantes 2–1 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade du Moustoir
Mål: 1–0 (32) Bamba Dieng (Theo Le Bris), 1–1 (74) Matthis Abline (Mohamed Kaba), 2–1 (89) Arsene Kouassi.
Varningar, Lorient: Laurent Abergel, Bamo Meite, Bamba Dieng, Arsene Kouassi. Nantes: Fabien Centonze, Anthony Lopes, Remy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Yousef Musrati.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lorient: 3-2-0
Nantes: 1-0-4
Nästa match:
Nantes: Olympique Lyon, hemma, 7 februari 21.05
