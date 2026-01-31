Matthis Abline nätade i Nantes förlust

Lorient-seger med 2–1 mot Nantes

Arsene Kouassi matchvinnare för Lorient

Tredje raka segern för Lorient

Nantes räckte inte till mot Lorient borta i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 2–1 (1–0) till Lorient.

Lorient–Nantes – mål för mål

Bamba Dieng gav Lorient ledningen i 32:a minuten med assist av Theo Le Bris.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Matthis Abline kvitterade för Nantes framspelad av Mohamed Kaba. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Arsene Kouassi slog till och gjorde 2–1 för Lorient. 2–1-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Nantes är Lyon. Lagen möts lördag 7 februari 21.05 på Stade de la Beaujoire.

Lorient–Nantes 2–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade du Moustoir

Mål: 1–0 (32) Bamba Dieng (Theo Le Bris), 1–1 (74) Matthis Abline (Mohamed Kaba), 2–1 (89) Arsene Kouassi.

Varningar, Lorient: Laurent Abergel, Bamo Meite, Bamba Dieng, Arsene Kouassi. Nantes: Fabien Centonze, Anthony Lopes, Remy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Yousef Musrati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 3-2-0

Nantes: 1-0-4

Nästa match:

Nantes: Olympique Lyon, hemma, 7 februari 21.05