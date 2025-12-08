Milan ny serieledare efter seger mot Torino

Milan vann med 3–2 mot Torino

Milans fjärde seger på de senaste fem matcherna

Milans avgörande i 77:e minuten.

Milan slog Torino med 3–2 (1–2) på bortaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i Serie A efter 14 spelade matcher, på samma poäng som Napoli. Torino ligger på 16:e plats i tabellen.

Christian Pulisic stod för Milans avgörande mål efter 77 minuter.

Segern var Milans fjärde på de senaste fem matcherna.

Christian Pulisic blev matchvinnare

Nikola Vlasic öppnade målskyttet på straff redan i tionde minuten och gav Torino ledningen.

2–0 kom i 17:e minuten när Duvan Zapata fick träff.

Bara sju minuter senare var det Adrien Rabiot som såg till att Milan reducerade till 2–1.

I 67:e minuten nätade Christian Pulisic och kvitterade för Milan.

Christian Pulisic, återigen, gjorde det matchavgörande målet efter förarbete från Samuele Ricci med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen. Målet var Christian Pulisics femte i Serie A.

Det här var Torinos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Milans sjunde uddamålsseger.

Ett fint lyft för Milan som låg på femte plats så sent som den 22 november.

Lagen möts på nytt den 22 mars.

I nästa omgång har Torino Cremonese hemma, lördag 13 december 15.00. Milan spelar hemma mot Sassuolo söndag 14 december 12.30.

Torino–Milan 2–3 (2–1)

Serie A

Mål: 1–0 (10) Nikola Vlasic, 2–0 (17) Duvan Zapata, 2–1 (24) Adrien Rabiot, 2–2 (67) Christian Pulisic, 2–3 (77) Christian Pulisic (Samuele Ricci).

Varningar, Torino: Valentino Lazaro, Tino Anjorin. Milan: Mike Maignan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 0-2-3

Milan: 4-1-0

Nästa match:

Torino: Cremonese, hemma, 13 december

Milan: Sassuolo, hemma, 14 december