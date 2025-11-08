Milan svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 2–2

2–2 mellan Parma och Milan

Enrico Del Prato kvitterade i 62:a minuten

Parma nu 17:e, Milan på första plats

Matchen slutade 2–2 (1–2) när Parma tog emot Milan. Det betyder att serieledande Milan tagit poäng i tionde raka matchen i Serie A.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Parma.

Parma–Milan – mål för mål

Milan tog en tidig ledning när Alexis Saelemaekers slog till redan i tolfte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 25:e minuten när Rafael Leao slog till på straff.

Adrian Bernabe stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Enrico Del Prato på pass av Sascha Britschgi och kvitterade för Parma. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Parmas femte oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Milan nu leder serien. Parma är på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.

Söndag 23 november möter Parma Verona borta 12.30 och Milan möter Inter borta 20.45.

Parma–Milan 2–2 (1–2)

Serie A

Mål: 0–1 (12) Alexis Saelemaekers, 0–2 (25) Rafael Leao, 1–2 (45) Adrian Bernabe, 2–2 (62) Enrico Del Prato (Sascha Britschgi).

Varningar, Parma: Oliver Sorensen. Milan: Luka Modric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 0-3-2

Milan: 2-3-0

Nästa match:

Parma: Verona, borta, 23 november

Milan: Inter, borta, 23 november