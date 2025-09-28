Milan tog ännu en seger – 2–1 mot Napoli

Milan segrade – 2–1 mot Napoli

Milans fjärde seger på de senaste fem matcherna

Christian Pulisic matchvinnare för Milan

Milan är svårslaget i Serie A. Mot Napoli hemma på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Juventus nästa för Milan

Milan startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Alexis Saelemaekers till på pass av Christian Pulisic.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Christian Pulisic framspelad av Youssouf Fofana. I den 57:e minuten fick Milan Pervis Estupinan utvisad.

Med en halvtimme kvar att spela fick Kevin De Bruyne träff på straff och reducerade åt Napoli. Men mer än så orkade Napoli inte med.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Milan med 9–3 och Napoli med 10–5 i målskillnad. Det här var Milans andra uddamålsseger den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Milan ligger på första plats medan Napoli har andraplatsen.

Lagen möts på nytt den 4 april.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Milan Juventus 20.45. Napoli tar sig an Genoa hemma 18.00.

Milan–Napoli 2–1 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (3) Alexis Saelemaekers (Christian Pulisic), 2–0 (31) Christian Pulisic (Youssouf Fofana), 2–1 (60) Kevin De Bruyne.

Varningar, Milan: Adrien Rabiot.

Utvisningar, Milan: Pervis Estupinan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 4-0-1

Napoli: 4-0-1

Nästa match:

Milan: Juventus, borta, 5 oktober

Napoli: Genoa, hemma, 5 oktober