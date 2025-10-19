Milan toppar tabellen efter seger mot Fiorentina

Milan vann med 2–1 mot Fiorentina

Milans femte seger på de senaste sex matcherna

Avgörande målet kom i 86:e minuten.

Milan är ny serieledare i Serie A efter hemmaseger med 2–1 (0–0) mot Fiorentina. Milan leder serien en poäng före Inter. Fiorentina ligger på 18:e plats i tabellen.

Rafael Leao blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 86 minuter.

Segern var Milans femte på de senaste sex matcherna.

Rafael Leao gjorde avgörande målet

Efter en mållös första halvlek gjorde Robin Gosens 1–0 till Fiorentina i den 55:e minuten.

Rafael Leao fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Milan.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Rafael Leao på nytt slog till och gjorde mål på straff för Milan. Leao fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Milans tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Fiorentinas tredje uddamålsförlust.

Ett fint lyft för Milan som låg på sjätte plats så sent som den 19 september.

Lagen möts igen 11 januari.

I nästa omgång har Milan Pisa hemma, fredag 24 oktober 20.45. Fiorentina spelar hemma mot Bologna söndag 26 oktober 18.00.

Milan–Fiorentina 2–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (55) Robin Gosens, 1–1 (63) Rafael Leao, 2–1 (86) Rafael Leao.

Varningar, Milan: Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, Zachary Athekame. Fiorentina: Luca Ranieri, Fabiano Parisi, Hans Nicolussi Caviglia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 4-1-0

Fiorentina: 0-1-4

Nästa match:

Milan: Pisa, hemma, 24 oktober

Fiorentina: Bologna, hemma, 26 oktober