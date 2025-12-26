Millwall och Ipswich kryssade i mållös match

0–0 mellan Millwall och Ipswich

Bristol C nästa för Millwall

Millwall tog poäng efter förlusten senast

Publiken på The Den fick inte se några mål när Millwall tog emot Ipswich i Championship. Matchen slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Millwall.

Millwall–Ipswich – mål för mål

Millwall har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–4 i målskillnad.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på Portman Road.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 29 december. Då möter Millwall Bristol C på The Den 20.45. Ipswich tar sig an Coventry borta 19.00.

Millwall–Ipswich 0–0

Championship, The Den

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 1-2-2

Ipswich: 3-1-1

Nästa match:

Millwall: Bristol City FC, hemma, 29 december 20.45

Ipswich: Coventry City FC, borta, 29 december 19.00