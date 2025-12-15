Nacional äntligen vinnare igen efter seger mot Tondela

Nacional-seger med 3–1 mot Tondela

Paulinho Boia avgjorde för Nacional

Andra förlusten i rad för Tondela

Efter fem matcher utan seger i Primeira Liga herr kunde Nacional till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Tondela, med 3–1 (0–0).

AVS nästa för Nacional

I den 22:a minuten fick Nacional Deivison utvisad.

Efter pausen slog Emmanuel Maviram till framspelad av Pedro Maranhao och gav Tondela ledningen.

I 68:e minuten nätade Ze Vitor och kvitterade för Nacional.

Ledningsmålet till 2–1 kom på tilläggstid när Paulinho Boia slog till och gjorde mål för Nacional.

3–1-målet för Nacional kom direkt därefter när Jesus Ramirez på övertid gjorde mål på straff. Ramirez fullbordade därmed Nacionals vändning.

Tondela åkte på en utvisning på tilläggstid när Brayan Medina fick lämna planen.

Båda lagen har nu en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, Nacional med 5–6 och Tondela med 4–8 i målskillnad.

Den 25 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Nacional är AVS. Lagen möts söndag 21 december 16.30.

Nacional–Tondela 3–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 0–1 (49) Emmanuel Maviram (Pedro Maranhao), 1–1 (68) Ze Vitor, 2–1 (90) Paulinho Boia, 3–1 (90) Jesus Ramirez.

Varningar, Nacional: Andre Sousa, Joao Aurelio, Paulinho Boia, Leo Santos, Witiness Quembo.

Utvisningar, Nacional: Deivison.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 1-1-3

Tondela: 1-1-3

Nästa match:

Nacional: AVS Futebol, borta, 21 december 16.30