Nacional hämtade upp underläge borta mot AVS

Oavgjort i mötet mellan AVS och Nacional

AVS ledde med 2–0 i paus hemma mot Nacional i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Nacional in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Det var 15:e matchen i rad utan seger för AVS.

AVS–Nacional – mål för mål

AVS tog ledningen i 35:e minuten genom Tomane.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Babatunde Akinsola med assist av Diogo Spencer.

Direkt efter pausen gjorde Ze Vitor mål assisterad av Chiheb Labidi och reducerade åt Nacional.

Jesus Ramirez fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Nacional. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

I den 73:e minuten blev AVS:s Ruben Semedo utvisad och under de sista 17 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

AVS har två oavgjorda och tre förluster och 4–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacional har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–7 i målskillnad.

Den 3 maj möts lagen återigen, då på Estadio da Madeira.

I nästa match möter AVS Porto borta på måndag 29 december 21.15. Nacional möter Guimaraes fredag 2 januari 20.00 borta.

AVS–Nacional 2–2 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Mål: 1–0 (35) Tomane, 2–0 (44) Babatunde Akinsola (Diogo Spencer), 2–1 (50) Ze Vitor (Chiheb Labidi), 2–2 (61) Jesus Ramirez.

Varningar, AVS: Tomane.

Utvisningar, AVS: Ruben Semedo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-2-3

Nacional: 1-2-2

Nästa match:

AVS: FC Porto, borta, 29 december 21.15

Nacional: Vitoria Guimaraes, borta, 2 januari 20.00