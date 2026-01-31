Napolis segerrad mot Fiorentina intakt

Napoli-seger med 2–1 mot Fiorentina

Miguel Gutierrez matchvinnare för Napoli

Andra raka förlusten för Fiorentina

Tre raka segrar hade Napoli mot just Fiorentina i Serie A inför lördagens match. Och på lördagen segrade Napoli på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) hemma på Diego Armando Maradona.

Genoa nästa för Napoli

Antonio Vergara öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Napoli en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Miguel Gutierrez Napolis ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Manor Solomon träff och reducerade åt Fiorentina. Mer än så blev det dock inte för Fiorentina.

Det här betyder att Napoli ligger kvar på tredje plats i tabellen och Fiorentina på 18:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Napoli med 3–1.

Napoli tar sig an Genoa i nästa match borta lördag 7 februari 18.00. Fiorentina möter samma dag 20.45 Torino hemma.

Napoli–Fiorentina 2–1 (1–0)

Serie A, Diego Armando Maradona

Mål: 1–0 (11) Antonio Vergara, 2–0 (49) Miguel Gutierrez, 2–1 (57) Manor Solomon.

Varningar, Napoli: Alessandro Buongiorno. Fiorentina: Giovanni Fabbian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 2-2-1

Fiorentina: 1-2-2

Nästa match:

Napoli: Genoa, borta, 7 februari 18.00

Fiorentina: Torino, hemma, 7 februari 20.45