Nathan Woods mål gav 1–1 för Southampton mot Coventry

Oavgjort i mötet mellan Southampton och Coventry

Nathan Wood kvitterade i 56:e minuten

Oxford United nästa för Southampton

Coventrys Ephron Mason-Clark gjorde mål i första halvlek borta mot Southampton i Championship. I andra halvlek kvitterade Southampton genom Nathan Wood i 56:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Southampton–Coventry – mål för mål

Ephron Mason-Clark gjorde 1–0 till Coventry efter 44 minuter med assist av Victor Torp.

I den 47:e minuten fick Coventry Jay DaSilva utvisad.

Nathan Wood slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Adam Armstrong och kvitterade för Southampton. 1–1-målet blev matchens sista.

Southampton har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Coventry har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad.

Lagen möts igen 14 mars på Coventry Building Society Arena.

På fredag 26 december 16.00 spelar Southampton borta mot Oxford United och Coventry hemma mot Swansea City.

Southampton–Coventry 1–1 (0–1)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 0–1 (44) Ephron Mason-Clark (Victor Torp), 1–1 (56) Nathan Wood (Adam Armstrong).

Varningar, Southampton: Taylor Harwood-Bellis.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 2-1-2

Coventry: 2-2-1

Nästa match:

Southampton: Oxford Utd, borta, 26 december 16.00

Coventry: Swansea City FC, hemma, 26 december 16.00