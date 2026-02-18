Newcastle vann första matchen med 6–1 mot Qarabag

Elvin Jafarquliyev målskytt för Qarabag

Fem raka mål av Newcastle

Newcastle blir nästa motstånd för Qarabag

Newcastle har kopplat greppet i Champions League 16-delsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Qarabag på onsdagen med 6–1 (5–0). Returen spelas tisdag 24 februari.

Snackisen var Anthony Gordon – som gjorde hela fyra av Newcastles mål.

Malick Thiaw bakom Newcastles seger

Anthony Gordon gjorde 1–0 till Newcastle efter bara tre minuter. Malick Thiaw fann nätet och såg till att Newcastle ökade ledningen till 0–2 i åttonde minuten. I 32:a minuten gjorde Newcastle 0–3 återigen genom Anthony Gordon på straff. Newcastle gjorde 0–4 när Anthony Gordon fick träff som med målet fullbordade sitt hattrick i 34:e minuten. Newcastle ökade ledningen till 0–5 på stopptid i första halvleken på nytt genom Anthony Gordon på straff.

I 55:e minuten nätade Elvin Jafarquliyev och reducerade åt Qarabag. Men mer än så orkade Qarabag inte med. I den 72:a minuten ökade Jacob Murphy ledningen.

Qarabag–Newcastle 1–6 (0–5)

Champions League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (3) Anthony Gordon, 0–2 (8) Malick Thiaw, 0–3 (32) Anthony Gordon, 0–4 (34) Anthony Gordon, 0–5 (45) Anthony Gordon, 1–5 (55) Elvin Jafarquliyev, 1–6 (72) Jacob Murphy.

Varningar, Newcastle: Malick Thiaw.