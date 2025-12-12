Nikola Stulic avgjorde när Lecce sänkte Pisa

Seger för Lecce med 1–0 mot Pisa

Nikola Stulic matchvinnare för Lecce

Tredje raka förlusten för Pisa

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Lecce vann med 1–0 (0–0) hemma mot Pisa i Serie A.

Det här var Lecces sjätte nolla den här säsongen.

Como nästa för Lecce

Lecce har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad.

Lecces nya tabellposition är 13:e plats medan Pisa är på 18:e plats. Så sent som den 29 november låg Lecce på 18:e plats i tabellen.

Lagen möts på nytt den 3 maj.

Nästa motstånd för Lecce är Como. Lagen möts lördag 27 december 15.00.

Lecce–Pisa 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (72) Nikola Stulic (Lameck Banda).

Varningar, Lecce: Kialonda Gaspar, Tete Morente. Pisa: Arturo Calabresi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 2-1-2

Pisa: 1-1-3

Nästa match:

Lecce: Como 1907, hemma, 27 december 15.00