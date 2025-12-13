Nikola Vlasic gjorde avgörande målet för Torino mot Cremonese
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Torino-seger med 1–0 mot Cremonese
- Nikola Vlasic avgjorde för Torino
- Torino utan insläppt mål
Torino vann med 1–0 på hemmaplan mot Cremonese i Serie A. Matchens enda mål stod Nikola Vlasic för i första halvleken.
Det här var Torinos sjätte nolla den här säsongen.
Torino–Cremonese – mål för mål
Torino har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad.
Den 19 april tar lagen sig an varandra igen.
Nästa motstånd för Torino är Sassuolo. Lagen möts söndag 21 december 15.00.
Torino–Cremonese 1–0 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (27) Nikola Vlasic.
Varningar, Torino: Marcus Pedersen. Cremonese: Tommaso Barbieri, Martin Payero.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Torino: 1-1-3
Cremonese: 2-0-3
Nästa match:
Torino: Sassuolo, borta, 21 december 15.00
Den här artikeln handlar om: