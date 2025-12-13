Nikola Vlasic gjorde avgörande målet för Torino mot Cremonese

Torino-seger med 1–0 mot Cremonese

Nikola Vlasic avgjorde för Torino

Torino utan insläppt mål

Torino vann med 1–0 på hemmaplan mot Cremonese i Serie A. Matchens enda mål stod Nikola Vlasic för i första halvleken.

Det här var Torinos sjätte nolla den här säsongen.

Torino–Cremonese – mål för mål

Torino har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad.

Den 19 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Torino är Sassuolo. Lagen möts söndag 21 december 15.00.

Torino–Cremonese 1–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (27) Nikola Vlasic.

Varningar, Torino: Marcus Pedersen. Cremonese: Tommaso Barbieri, Martin Payero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 1-1-3

Cremonese: 2-0-3

Nästa match:

Torino: Sassuolo, borta, 21 december 15.00