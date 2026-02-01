Niza och Brest kryssade efter svängig match

Niza och Brest kryssade

Elye Wahi kvitterade i 71:a minuten

Monaco nästa motståndare för Niza

Niza tog emot Brest hemma på Allianz Riviera på söndagen. I första halvlek var det Brest som tog greppet om matchen med en 2–0-ledning. Men i andra halvlek kom Niza in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Ligue 1 herr slutade 2–2.

Niza–Brest – mål för mål

Romain Del Castillo slog till på straff redan i 15:e minuten och gav Brest ledningen. I 23:e minuten gjorde Brest 0–2 när Kamory Doumbia slog till på pass av Ludovic Ajorque.

Ali Abdi slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Jonathan Clauss och reducerade åt Niza. I den 71:a minuten kvitterade Elye Wahi för Niza. 2–2-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brest med 4–1.

Nästa motstånd för Brest är Lorient. Lagen möts lördag 7 februari 19.00 på Stade Francis le Ble.

Niza–Brest 2–2 (0–2)

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Mål: 0–1 (15) Romain Del Castillo, 0–2 (23) Kamory Doumbia (Ludovic Ajorque), 1–2 (63) Ali Abdi (Jonathan Clauss), 2–2 (71) Elye Wahi.

Varningar, Niza: Hicham Boudaoui, Kojo Peprah Oppong, Charles Vanhoutte, Salis Abdul Samed, Elye Wahi. Brest: Kamory Doumbia, Soumaila Coulibaly, Remy Lascary.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 1-2-2

Brest: 1-1-3

Nästa match:

Brest: Lorient, hemma, 7 februari 19.00