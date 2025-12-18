Noah kvalklart trots förlust mot Dynamo Kiev

Dynamo Kiev vann med 2–0 mot Noah

Vladyslav Kabayev avgjorde för Dynamo Kiev

Dynamo Kiev nu 27:e, Noah på 19:e plats

Efter en bra säsong i Conference League herr är Noah nu klart för kval. Det trots förlust, 0–2 (0–1), på bortaplan mot Dynamo Kiev.

Dynamo Kiev–Noah – mål för mål

Vladyslav Kabayev gav Dynamo Kiev ledningen i 27:e minuten assisterad av Nazar Voloshyn.

Direkt efter pausen ökade Matviy Ponomarenko Dynamo Kievs ledning efter pass från Vladyslav Dubinchak. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Dynamo Kiev slutar på 27:e plats och Noah på 19:e plats.

Dynamo Kiev–Noah 2–0 (1–0)

Conference League herr, Arena Lublin

Mål: 1–0 (27) Vladyslav Kabayev (Nazar Voloshyn), 2–0 (50) Matviy Ponomarenko (Vladyslav Dubinchak).

Varningar, Dynamo Kiev: Taras Mykhavko, Vladyslav Kabayev, Matviy Ponomarenko. Noah: Marin Jakolis, Sergey Muradyan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Dynamo Kiev: 2-0-3

Noah: 1-2-2