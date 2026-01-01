Norwich City vann mot Queens Park Rangers på Loftus Road

Norwich City vann med 2–1 mot Queens Park Rangers

Jovon Makama matchvinnare för Norwich City

Andra förlusten i rad för Queens Park Rangers

Efter en mållös första halvlek avgjorde Norwich City matchen mot Queens Park Rangers i andra halvlek. Till slut vann Norwich City torsdagens bortamatch i Championship med 2–1.

Jovon Makama stod för Norwich Citys avgörande mål på stopptid.

Queens Park Rangers–Norwich City – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men direkt efter pausen slog Joshua Sargent till framspelad av Matej Jurasek och gav Norwich City ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid när Amadou Salif Mbengue slog till och gjorde mål för Queens Park Rangers.

Det matchavgörande målet för Norwich City kom direkt därefter när Jovon Makama på stopptid gjorde 1–2 på pass av Mathias Kvistgaarden.

När lagen senast möttes vann Norwich med 3–1.

Söndag 4 januari möter Queens Park Rangers Sheffield Wednesday hemma 13.00 och Norwich City möter Stoke City hemma 16.00.

Queens Park Rangers–Norwich City 1–2 (0–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (46) Joshua Sargent (Matej Jurasek), 1–1 (90) Amadou Salif Mbengue, 1–2 (90) Jovon Makama (Mathias Kvistgaarden).

Varningar, Norwich City: Jack Stacey, Vladan Kovacevic, Benjamin Chrisene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-1-3

Norwich City: 3-1-1

Nästa match:

Queens Park Rangers: Sheffield Wednesday, hemma, 4 januari 13.00

Norwich City: Stoke City FC, hemma, 4 januari 16.00