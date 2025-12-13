Norwich City vann mot Southampton

Seger för Norwich City med 2–1 mot Southampton

Norwich Citys avgörande i 61:a minuten.

Jovon Makama med två mål för Norwich City

Efter en mållös första halvlek avgjorde Norwich City matchen mot Southampton i andra halvlek. Till slut vann Norwich City lördagens hemmamatch i Championship med 2–1.

Jovon Makama gjorde 1–0 för Norwich City efter pausen efter förarbete av Jacob Wright.

Ryan Manning slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Southampton.

I 61:a minuten slog Jovon Makama till på nytt på pass av Harry Darling och gav Norwich City ledningen.

Lagens första möte för säsongen vann Southampton FC med 3–0.

I nästa match möter Norwich City Preston North End borta och Southampton möter Coventry hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 december 13.30.

Norwich City–Southampton 2–1 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (48) Jovon Makama (Jacob Wright), 1–1 (57) Ryan Manning, 2–1 (61) Jovon Makama (Harry Darling).

Varningar, Norwich City: Kellen Fisher, Ruairi McConville. Southampton: Oriol Romeu, Flynn Downes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 2-2-1

Southampton: 3-0-2

Nästa match:

Norwich City: Preston North End FC, borta, 20 december 13.30

Southampton: Coventry City FC, hemma, 20 december 13.30