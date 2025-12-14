Nottingham Forest vann mot Tottenham – Callum Hudson Odoi blev matchvinnare

Nottingham Forest vann med 3–0 mot Tottenham

Callum Hudson Odoi tvåmålsskytt för Nottingham Forest

Nottingham Forests femte seger

Nottingham Forest besegrade Tottenham på hemmaplan i söndagens match i Premier League. 3–0 (1–0) slutade matchen.

Callum Hudson Odoi gav Nottingham Forest ledningen efter en knapp halvtimme.

Direkt efter pausen ökade Callum Hudson Odoi Nottingham Forests ledning.

Till slut kom också 3–0 genom Ibrahim Sangare assisterad av Callum Hudson Odoi i 79:e minuten.

Callum Hudson Odoi gjorde två mål för Nottingham Forest och ett målgivande pass.

Nottingham Forest har tre segrar och två förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–11 i målskillnad.

Nottingham Forest ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Tottenham är på elfte plats. Tottenham var femma i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Fulham. Lagen möts måndag 22 december 21.00 på Craven Cottage.

Nottingham Forest–Tottenham 3–0 (1–0)

Premier League, City Ground

Mål: 1–0 (28) Callum Hudson Odoi, 2–0 (50) Callum Hudson Odoi, 3–0 (79) Ibrahim Sangare (Callum Hudson Odoi).

Varningar, Nottingham Forest: Nicolo Savona. Tottenham: Pedro Porro, Archie Gray, Lucas Bergvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 3-0-2

Tottenham: 1-1-3

Nästa match:

Nottingham Forest: Fulham FC, borta, 22 december 21.00