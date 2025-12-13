Ny seger för Arsenal mot drömmotståndet

Arsenal segrade – 2–1 mot Wolverhampton

Självmål avgjorde för Arsenal

Wolverhamptons nionde raka förlust

Wolverhampton har varit lite av ett drömmotstånd för Arsenal. På lördagen tog Arsenal ännu en seger hemma mot Wolverhampton. Matchen i Premier League slutade 2–1 (0–0). Det var Arsenals elfte raka seger mot just Wolverhampton.

Segermålet för Arsenal var ett självmål efter 90 minuter.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Arsenal.

Arsenal–Wolverhampton – mål för mål

Efter 70 minuters spel gjorde Arsenal 1–0.

Kvitteringen kom på stopptid när Tolu Arokodare slog till och gjorde mål för Wolverhampton med assist av Mateus Mane.

Arsenal tog ledningen i 90:e minuten.

Det här betyder att Arsenal är kvar i serieledning och Wolverhampton stannar sist, på 20:e plats, i serien.

I nästa match, lördag 20 december möter Arsenal Everton borta på Everton Stadium 21.00 medan Wolverhampton spelar hemma mot Brentford 16.00.

Arsenal–Wolverhampton 2–1 (0–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (70) Självmål, 1–1 (90) Tolu Arokodare (Mateus Mane), 2–1 (90) Självmål.

Varningar, Wolverhampton: Matt Doherty, Hwang Hee-chan, Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 3-1-1

Wolverhampton: 0-0-5

Nästa match:

Arsenal: Everton FC, borta, 20 december 21.00

Wolverhampton: Brentford, hemma, 20 december 16.00