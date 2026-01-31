Ny seger för Bayer Leverkusen mot drömmotståndet

Robin Koch målskytt för Eintracht Frankfurt

Union Berlin nästa motstånd för Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen vann med 3–1 mot Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt är lite av ett drömmotstånd för Bayer Leverkusen. På lördagen vann Bayer Leverkusen på nytt – den här gången borta på Deutsche Bank Park. Matchen i Bundesliga slutade 3–1 (2–0). Det var Bayer Leverkusens sjunde raka seger mot Eintracht Frankfurt.

Malik Tillman matchvinnare för Bayer Leverkusen

Arthur gav gästerna Bayer Leverkusen ledningen i 26:e minuten. I 33:e minuten ökade ledningen när Bayer Leverkusen gjorde 0–2 när Malik Tillman fick träff.

Direkt efter pausen nätade Robin Koch och reducerade åt Eintracht Frankfurt. Fler mål än så blev det inte för Eintracht Frankfurt. 1–3-målet kom på stopptid när Aleix Garcia slog till och gjorde mål på passning från Ernest Poku. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leverkusen med 3–1.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Mönchengladbach. Lagen möts lördag 7 februari 18.30 på Borussia-Park.

Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen 1–3 (0–2)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (26) Arthur, 0–2 (33) Malik Tillman, 1–2 (50) Robin Koch, 1–3 (90) Aleix Garcia (Ernest Poku).

Varningar, Eintracht Frankfurt: Ellyes Skhiri, Rasmus Kristensen. Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 0-2-3

Bayer Leverkusen: 3-0-2

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Borussia Mönchengladbach, borta, 7 februari 18.30